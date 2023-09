Qu’est-ce que la Prégabaline, cette “cocaïne low-cost” qui passe sous les radars des autorités et prend de l’ampleur en Belgique ?

À lire aussi

En Belgique, les psychiatres remarquent une surconsommation préoccupante chez certains patients. “Même dans le cadre d’une prescription rigoureuse, il y a un risque réel de dépendance, d’abus et de difficultés à arrêter, indique la Dr Caroline Depuydt, responsable de l’hospitalisation sous contrainte à la clinique Fond’Roy. Chez certains de mes patients, je me suis rendu compte que quand on a voulu arrêter le traitement, cela ne s’est pas très bien passé, on a essayé de diminuer progressivement la consommation mais des syndromes invalidants sont vite apparus”.

D’après de nombreux spécialistes, il est aujourd’hui nécessaire de prévenir des risques en proposant une prescription éclairée des traitements et de pouvoir adapter les décisions médicales en fonction des risques connus. Dès lors, il semble primordial d’informer davantage les prescripteurs et les pharmaciens, de sécuriser les ordonnances tout en menant une politique de prévention des risques.

Un problème de santé publique

En France, dans de nombreuses grandes villes, la vente de Prégabaline prendrait le pas, selon la police, sur celle des stupéfiants. Consommée pour ses effets désinhibants et stimulants, cette gélule présente pourtant de nombreux effets secondaires, comme l’indique sa notice : somnolence, vertiges, sensation d’ivresse, hypertension artérielle, convulsions, etc.

“Nous n’en sommes pas encore là en Belgique mais il ne faut pas attendre une catastrophe, qui coûterait à la société encore beaucoup plus cher, pour réagir, souligne celle qui est aussi psychiatre et administratrice de l’ABSyM. Il faut notamment éviter de se retrouver avec un marché noir chez nous. Ce n’est déjà pas surprenant qu’il existe un marché parallèle car c’est un médicament qui “shoote” les gens, il y a un profil de personne qui peut le rechercher pour avoir un effet euphorique rapide et puissant. Nous le prescrivons entre 150 et 300mg mais nous avons entendu des gens qui en prenaient jusqu’à 3000mg. Le risque de dépression, de dépression respiratoire et de décès est alors bien réel”.

Après une mise en garde sur les réseaux sociaux, Caroline Depuydt a reçu une avalanche de témoignages. “Beaucoup de personnes expliquent que ce médicament est devenu une sorte de “drogue du pauvre”, notamment dans les zones à forte densité de population, note-t-elle. Je n’avais pas du tout conscience que des gens se droguaient à ça, je pense que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment alertés face à ce phénomène. Il faut aussi comprendre que des patients qui souffrent de migraines et de symptômes anxieux généralisés peuvent en recevoir par des ordonnances, il faut dès lors être très vigilant”.

”L’industrie pharmaceutique doit prendre ses responsabilités”

Dans certains cas, des médecins multiplieraient les prescriptions de Prégabaline face à des patients qui en réclament. Preuve de plus que le médicament fait l’objet d’un véritable trafic souterrain, la Douane et l’Agence fédérale des produits de santé (AFMPS) ont mis la main, le 14 juillet dernier, sur 1,6 million de comprimés non conformes, dont la prégabaline.

“L’industrie pharmaceutique doit prendre ses responsabilités et se doit d’informer davantage patients et médecins suite aux retours d’expérience, avance le Dr Depuydt. J’ai le sentiment qu’on ne fait pas tout pour alerter sur ce phénomène, il n’y a pas de drapeau rouge indiquant le risque d’abus sur la boîte, cela ne marque pas le corps médical et on doit compter sur notre propre information. Aujourd’hui, il est primordial d’aller plus loin au niveau de la sensibilisation car ce marché parallèle n’est pas surprenant pour ceux qui ont besoin d’une alternative à la drogue dure, notamment quand ils nécessitent un sentiment d’euphorie rapide et puissant”.