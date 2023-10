Les pédiatres belges confirment leur plan d'action méningite: "Malgré des vaccins très efficaces, il y a encore des cas chaque année"

Introduit il y a un an, le plan d'action méningite de la Société belge de pédiatrie (SBP) est mûr pour un premier bilan. La Journée mondiale de la méningite, fixée au 5 octobre, représente l'occasion de sensibiliser le public à la maladie, à ses signes et symptômes et aux moyens de prévention.