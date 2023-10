Arrêt cardiaque ou malaise chez les jeunes lors de compétitions sportives : “C’est une jungle, il n’y a presque plus aucun contrôle médical”

À lire aussi

Mais quand il s’agit de demander un certificat d’aptitude au sport ou d’exercer un suivi médical, chaque discipline décide de ses propres règles. Il arrive que certains clubs demandent des tests à l’effort avant toute inscription pour des compétitions, d’autres non. Et dans certaines disciplines, rien n’est demandé avant d’entamer une activité sportive.

“Aujourd’hui, il n’y a presque plus aucun contrôle, c’est une jungle, déplore Pascal Eeckhout, commissaire international de courses cyclistes et très actif au sein de la fédération de cyclisme belge. On ne sait pas toujours si les enfants peuvent rouler, combien de courses ils ont effectuées, etc. Les parents ont également leur part de responsabilité à pousser leur gamin à faire le plus de compétitions possibles. Le plus important, c’est que quand ils viennent rouler pour la première fois, il y ait un contrôle médical, ce qui est rarement le cas. De plus, les fédérations sportives ne dictent pas de règles assez strictes et les clubs font ce qu’ils veulent”.

Selon lui, mettre en place des tests deux fois dans l’année permettrait de déceler d’éventuels problèmes cardiaques ou autres pathologies indétectables lors d’une simple visite chez le médecin traitant. “Avec un dépistage systématique, on pourrait éviter certains accidents, souligne-t-il. Pour les plus petits, on préférerait un retour du carnet médical comme c’était le cas avant où il était obligatoire. Celui qui ne l’avait pas ne pouvait pas rouler. Quand ils grandissent, on remarque certains incidents car il n’y a pas eu de contrôle au préalable. On préfère donc limiter la participation dans le but de préserver leur santé. En ce sens, un contrôle à l’effort lors du début de saison et à la fin serait intéressant d’un point de vue préventif”.

L’autre phénomène, c’est la multiplication des certificats de complaisance. Pour être clair, des attestations sont trop facilement délivrées aux parents. Dans une maison médicale schaerbeekoise, la pratique est courante. “On a de plus en plus de parents qui arrivent le lundi à 8h et exigent un papier pour que leur enfant puisse commencer le sport sans aucun examen, raconte Sabine (prénom d’emprunt), secrétaire médicale. Ils expliquent que leur enfant est en bonne santé, qu’ils n’ont pas le temps pour un rendez-vous et se montrent souvent agressifs pour obtenir un tampon de nos médecins. Le problème, c’est qu’on voit certains en délivrer sans passer par la case examen, sous la pression des familles”.

“L’occasion de faire un examen clinique complet”

Si le fait de réaliser un dépistage cardiaque complet n’est pas considéré comme pertinent, les médecins conseillent aux familles de faire un bilan de santé avant l’inscription.

En Belgique, aucune loi n’oblige les fédérations à imposer un certificat médical aux enfants qui souhaitent démarrer la pratique d’une activité sportive. Toutefois, certaines d’entre elles demandent aux familles un certificat médical.

“On ne fait pas de certificat d’aptitude au sport en tant que médecin, on parle plutôt de certificat de non-contre-indication à la pratique d’un sport, rappelle Jimmy Fontaine, médecin généraliste et membre de la Société scientifique de médecine générale (SSMG). Si aucune obligation n’est présente chez nous, on conseille quand même aux parents de venir car c’est l’occasion de voir si le patient est en bonne santé ou non, de faire un examen clinique complet, ce qui permet parfois de mettre en lumière certaines choses. Il m’est par exemple arrivé de découvrir qu’un ado que je n’avais pas vu depuis des années souffre d’hypertension ou de soucis à cause de son poids. C’est un rendez-vous qui permet de mettre à jour l’état de santé de l’enfant donc ça a quand même son intérêt”.

En Belgique, on estime que tous les ans, entre 3 à 10 jeunes meurent en raison d’un accident cardiaque survenu au cours d’une activité sportive ou d’une compétition. En 2013 et ce malgré un certain nombre de réserves, le Conseil Supérieur de la Santé avait estimé qu’il y avait un sens à proposer un dépistage cardiaque systématique chez tous les jeunes sportifs. Mais dans un rapport paru en 2015, les experts du KCE (Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé), ont privilégié une autre position. Selon eux, aucune donnée scientifique fiable ne démontre en effet qu’un tel dépistage systématique éviterait les morts subites des jeunes sportifs (de 14 à 34 ans).

“Cela ne serait pas gérable pour nous, par exemple si on doit réaliser un électrocardiogramme pour tous les enfants, cela augmenterait la demande et risquerait de court-circuiter d’autres soins qui pourraient être plus utiles, souligne-t-il. Il ne faudrait pas que cela impacte les gens qui en ont le plus besoin, d’autant plus que la population est vieillissante avec de plus en plus de maladies chroniques à traiter. Dépister massivement la population à ce niveau n’aurait pas de sens. Malheureusement, beaucoup de pathologies brutales qui surviennent dans le monde du sport n’auraient pas pu être évitées grâce à la médecine de dépistage”.