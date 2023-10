En ce mois d’Octobre Rose, soutenez Think Pink et les personnes touchées par un cancer du sein.

Le Fonds Coupe d’Éclat aide financièrement les hommes et les femmes à s’acheter une perruque ou un bonnet en cas de perte des cheveux suite aux traitements.

Le Fonds Share your Care prend soin des personnes touchées par un cancer du sein pendant ou après leur traitement en leur offrant une jolie attention.

Le Fonds SMART finance des recherches scientifiques innovantes et concrètes sur la prévention, le dépistage, le traitement et le suivi du cancer du sein en Belgique.

Comment pouvez-vous aider et soutenir Think Pink à l’occasion du mois d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Participez à la Race for the Cure®

©thinkpink

Rejoignez, seul(e) ou en équipe, le plus grand événement européen de marche et de course contre le cancer du sein entre le 29 septembre et le 31 octobre 2023 et faites ainsi partie de ce grand mouvement de solidarité ! Plusieurs races proposant différentes distances sont organisées partout en Belgique pour vous permettre de vivre non loin de chez vous, avec vos ami(e) s, vos collègues ou votre famille, ce bel événement basé sur la bienveillance et la générosité. Vous pouvez également créer votre propre parcours pour courir ou marcher à l’endroit et au moment qui vous conviennent le mieux. C’est vous qui décidez !

Infos et inscriptions

Soutenez la campagne des rubans roses

Dans notre pays, 1 femme sur 8 est aujourd’hui encore touchée par un cancer du sein. Tout le monde connaît malheureusement dans son entourage une personne qui est ou a été touchée par cette maladie. C’est pourquoi il est important d’unir nos forces afin de sensibiliser un maximum de personnes et d’agir ensemble pour lutter contre le cancer le plus fréquent chez la femme en Belgique. Porter le ruban rose est une façon d’exprimer votre soutien à toutes les personnes touchées par la maladie mais également d’insister sur l’importance de se faire dépister.

Commandez gratuitement votre boîte de 50 rubans roses et vendez ensuite à votre entourage, vos clients, vos collègues chaque ruban au prix de 2 euros.

Plus d’informations sur la campagne des rubans roses

© WIT fotografie & videografie - www.wit.be

Créez votre propre action

Que vous soyez un particulier, un commerçant, une entreprise, que vous fassiez partie d’une école, d’un club de sport ou d’un mouvement de jeunesse, vous pouvez soutenir l’association en mettant en place une action de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Toutes les idées sont les bienvenues !

Réfléchissez… pourquoi ne pas organiser un tournoi de tennis, une soirée karaoké, un afterwork ou un concert au profit de la lutte contre le cancer du sein ? Ou en tant que commerçant, créer un concept “rose” et reverser une partie de vos bénéfices ?

Grâce à vos idées et aux dons récoltés, Think Pink pourra ainsi continuer à faire vivre ses projets d’aide et de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein.

Idées et infos pour créer votre propre action

© 2Photographers - Jürgen de Witte & Paul Gheyle

Faites un don

En tant qu’association à but non lucratif, Think Pink ne demande volontairement aucune aide financière au gouvernement. Être indépendant dans la prise de décision est important pour pouvoir défendre de la manière la plus impartiale possible les droits des patient(e) s atteint(e) s par un cancer du sein. C’est pourquoi les dons ont une importance capitale pour pouvoir faire vivre les différents projets de Think Pink.

Chaque don de minimum 40 euros est fiscalement déductible à 45 %. Les attestations fiscales sont préparées et envoyées en mars de l’année suivant le don. Un don de 40 euros permet par exemple de financer une Think Pink Box à une personne touchée par un cancer du sein en Belgique.

https://www.think-pink.be/fr/Faites-un-don/Don

Retrouvez toute l’actualité de Think Pink sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou sur www.think-pink.be.