”Une lésion de la muqueuse, des perforations nasales, une perte de l’odorat” : l’addiction au spray nasal inquiète les médecins

Elle note en effet une augmentation remarquable des ventes d’autotests Covid-19 et de Perdolan en septembre 2023. La vente d’autotest de Covid-19 a triplé par rapport à août 2023, remontant ainsi au niveau du début d’année. Concernant le Perdolan, ce médicament qui agit contre la douleur et la fièvre, les ventes ont été plus de trois fois supérieures à celles durant le mois d’août.

“Il y a un vrai contraste entre les habitudes d’achat des Belges et ce qu’on pourrait considérer comme l’été indien que nous avons connu récemment, indique Gilles Jourquin, CEO Newpharma. Ce sont des signes clairs qu’il y a quelque chose qui se passe sur le terrain des virus. Cette tendance peut déjà indiquer une forte augmentation du nombre de personnes souffrant de grippe, rhume et Covid-19. Il s’agit d’une augmentation relativement tôt par rapport à la saison de la grippe habituelle, qui commence généralement à l’automne, avec un pic d’activité entre décembre et février. Le mois de septembre est donc relativement précoce cette année”.

guillement On ne peut pas l’utiliser plus de 5 jours consécutifs et pas plus de 4 à 5 fois par an"

”On voit des patients totalement accrocs”

Les ventes de spray nasal ont également commencé à fortement augmenter à la fin du mois de septembre, avec des volumes qui ne sont normalement observés qu’en décembre ou janvier.

“Depuis le 26 septembre, on note une forte hausse de la demande concernant les sprays nasaux et les antidouleurs, poursuit-il. On est sur un quart de plus que les deux mois de l’année les plus importants en 2021 et 2022, on se trouve donc avec une quantité de logement supérieure aux mois d’hiver. Leur principe actif a fait ses preuves pour décongestionner les nez bouchés mais leur utilisation chronique est largement déconseillée étant donné qu’elle peut abîmer les tissus nasaux. Ce qui paraît en désaccord avec les conditions atmosphériques du moment en Belgique, on a tendance à nous dire “circuler il n’y a rien à voir” mais ces tendances et ces volumes se rapprochent du début de la pandémie de covid. Ce qui est assez surprenant car on ne fait d’ailleurs pas de promotion sur ces produits”.

Pour le Dr Dirk Devroey, médecin généraliste et professeur à la VUB, le phénomène d’addiction au spray nasal doit interpeller les pharmaciens. “Ils doivent tenir à l’œil les demandes liées à ces produits, notamment en évitant de donner plusieurs boîtes au même patient, explique-t-il. On voit des patients accros à ces sprays et on sait que des pharmaciens interdisent certains patients d’en racheter, ce sont des gens qui ont parfois l’impression d’avoir les muqueuses qui gonflent s’ils n’en prennent pas. La règle est simple : on ne peut pas l’utiliser plus de cinq jours consécutifs et pas plus de 4 à 5 fois par an, soit maximum 30 jours par an”.

Dans certains cas, il peut être intéressant de recourir à un spray nasal, disponible sans ordonnance en pharmacie et qui fonctionne très bien. Mais les abus peuvent être dangereux pour la santé. “Cela peut en effet détériorer les muqueuses du nez et dans certains cas, il y a même un risque de perforation de la cloison nasale, alerte le Dr Devroey. Utilisées en excès, les molécules du spray nasal finissent par endormir les cils présents dans le nez. Ils risquent alors de ne plus fonctionner, et ces gens-là vont donc être enrhumés chroniquement. C’est pour cela qu’aujourd’hui, on recommande davantage de l’eau salée sous forme de sérum physiologique”.