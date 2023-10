Attentat, guerre, crise : “La fatigue informationnelle est élevée dans la population mais il y a des moyens de protéger notre santé mentale”

À lire aussi

Nous assistons à un épuisement de nos capacités de récupération psychique et émotionnelle"

En tant que média, nous sommes sûrement les mieux placés pour savoir à quel point la profusion des canaux d’information a bouleversé la manière de s’informer. Ainsi, chaque événement est bousculé par un autre. Et dernièrement, les événements tragiques se sont enchaînés à une vitesse qui peut parfois nous dépasser. Face à cette masse d’actualités, certains d’entre nous peinent à prendre le recul nécessaire et souffrent de ce qu’on appelle la fatigue informationnelle. En France, elle toucherait même 53 % des citoyens.

“C’est même devenu un syndrome qui fait que plus on est accro aux infos, plus on est plongé dedans et plus on peut en souffrir, résume Caroline Depuydt, psychiatre et cheffe de service à la clinique Fond’Roy et directrice médicale adjointe d’Epsylon. On se sent oppressé par ce genre d’informations plus pesantes les unes que les autres. Au final, on peut se sentir débordé et ne plus parvenir à assimiler ; à trier et à prendre de la distance par rapport à l’actualité et se sentir impuissant face à cela. Il est alors important de reconnaître ses sentiments sans se juger, comme il est normal d’avoir peur, surtout après un événement traumatique. Il est sain d’être triste, en colère, révolté, voire apeuré. Nos émotions sont légitimes, quelles qu’elles soient”.

Sur ses réseaux sociaux, la Dr Depuydt tient tout d’abord à rassurer tous ceux qui s’inquiètent face à leur propre anxiété du moment : la peur est une réaction naturelle face à ce genre de menaces, et elle est d’autant plus palpable après un événement traumatisant comme un attentat. “Plus le danger se rapproche et plus on se sent en insécurité, souligne-t-elle. Lors de mes consultations hier après-midi, trois quarts de mes patients ont préféré ne pas venir sur place et ont opté pour une visioconférence. Ils m’ont expliqué avoir peur de venir, que toute cette actualité était oppressante pour eux. Le fait de venir en consultation psychiatrique est déjà quelque chose de difficile, tout comme le fait d’aller travailler alors si on ajoute du stress et de l’insécurité en plus, cela peut devenir décourageant”.

Faire une pause avec les réseaux sociaux

Parmi ses recommandations, Caroline Depuydt préconise tout d’abord des pauses informatives en limitant son exposition aux médias. Une surexposition peut en effet accentuer la peur et l’anxiété. “Restez informé, mais évitez de suivre les actualités en continu, précise celle qui est également auteure (elle a écrit deux ouvrages aux Éditions Kennes : “Bien dans ma tête grâce aux neurosciences” et “J’arrête d’en faire trop !”). Je crois qu’il est important de viser la juste information, ne pas s’en détacher complètement mais le faire avec modération. Faire une pause avec les réseaux sociaux, où les images et les vidéos peuvent être très féroces et traumatisantes, est également un moyen de se déconnecter”.

Pour se prémunir d’un état de saturation, elle conseille également de reconnaître ses émotions et ne pas les taire. “Il est important de ne pas lutter contre cela, se laisser un temps de tristesse, de débordement pour ensuite pouvoir en parler. Ensuite, il faut essayer de rester le plus possible dans une forme de normalité en se protégeant de ce qui se passe. ce que je dis souvent aux patients, c’est que nous sommes des organismes humains et que nous avons besoin d’un temps de récupération mental, psychique et émotionnel quelle que soit la situation. On peut donc se préserver en se créant des moments calmes dans des lieux précis pour récupérer, et c’est à chacun de trouver sa méthode. On peut penser à des balades, des bains chauds, un repas entre amis ou même le fait de rester chez soi. Il est primordial de se préserver en organisant des moments de récupération dans son agenda. Ce qui se passe actuellement, c’est un épuisement de nos capacités de récupération”.

Il faut dire que depuis le 7 octobre dernier, la violence de l’actualité ne semble jamais s’arrêter. Face à cette succession d’événements anxiogènes, la connexion sociale est donc primordiale, et cela passe par le fait de parler le plus possible avec son entourage, partager ses sentiments.

“Je vois trois niveaux de soins : individuel, collectif et professionnel. Et tous ont leur importance, rappelle la psychiatre. Sur un plan individuel, il s’agit de prendre soin de soi et c’est capital actuellement, vis-à-vis du fait par exemple de développer ses propres ressources. Viennent ensuite les soins collectifs que nous avons tendance à oublier, notamment quand je parle de déstigmatisation de la santé mentale. Il est important de dire quand on ne va pas bien, de pouvoir en parler à ses parents, ses proches et ses amis, il ne doit pas y avoir de honte à cela. Activer le soin collectif est quelque chose qu’on a tendance à oublier. Pour finir, les soins professionnels viennent idéalement comme une ligne supplémentaire, notamment en consultation pour offrir un service d’aide suffisamment accessible”.