Des chercheurs belges découvrent des bactéries susceptibles de prédire l'évolution de la sclérose en plaques

L'existence d'un lien entre la maladie et un microbiome perturbé, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries et autres micro-organismes présents dans le corps humain, était déjà connue depuis longtemps. Cependant, les études qui l'ont démontré ne portaient que sur un seul moment dans le temps. La nouvelle étude a, elle, suivi des patients atteints de sclérose en plaques sur une longue période afin de tirer des conclusions à plus long terme.