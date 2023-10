"L'Alzheimer de l’œil", une maladie sous-estimée qui touche pourtant 250.000 personnes en Belgique !

Grâce à un test de dépistage au glaucome effectué à l’âge de 60 ans, la vue et la vie d’André ont été sauvées. ©Jean Luc Flemal

Après une opération non invasive réalisée au laser, il doit aujourd’hui se rendre une fois tous les six mois aux cliniques Saint-Luc pour vérifier l’évolution de sa tension oculaire. Deuxième cause de cécité dans le monde, cette maladie de l’œil associée à la destruction progressive du nerf optique, le plus souvent causée par une pression trop importante à l’intérieur de l’œil, touche 4 % de la population après 40 ans. Ce jeudi, André avait un rendez-vous de routine avec le Dr Sayeh Pourjavan, responsable de la clinique du glaucome aux cliniques universitaires Saint-Luc et qui le suit depuis près de 20 ans.

“Chez lui, il n’y avait pas de symptômes mais il a eu le bon réflexe d’effectuer un test dépistage, explique le Dr Pourjavan. Le problème, c’est que c’est souvent une maladie invisible et sans symptômes, d’ailleurs, on estime que la moitié des patients s’ignore en Belgique. Et malheureusement, quand elle se manifeste, il est déjà trop tard et la perte de la vue est souvent inévitable. À un stade avancé, le patient peut voir trouble, perdre le contraste et avoir l’impression d’avoir un voile devant les yeux. Aujourd’hui, propose un traitement au laser, ce qui permet d’agrandir un peu les canaux d’évacuation de la tension, qui deviennent plus rigides avec l’âge. Si ça ne marche pas, on propose des gouttes à mettre dans l’œil au quotidien”.

Sur le terrain de la prévention, le Dr Pourjavan se démène pour sensibiliser tous les publics au dépistage. Dans les couloirs de Saint-Luc, ses recherches pour améliorer la prise en charge sont affichées sur les murs. Un projet pilote visant à rendre plus efficace le suivi des patients atteints de glaucome est en cours de réalisation.

Un traitement attendu dans les prochaines années

“Quand on s’en rend compte trop tard, c’est un drame pour la vie des patients et notamment chez les jeunes personnes, souligne-t-elle. C’est pour cela qu’on la nomme l’alzheimer de l’œil. Le problème, c’est qu’au plus tard est détectée la maladie et au plus le traitement est complexe. Les gens ne se rendent pas compte de l’importance du dépistage, on doit faire plus de sensibilisation autour en Belgique. Nous avons bon espoir d’avoir un traitement efficace un jour mais les recherches sont très coûteuses”.

Concrètement, le dépistage du glaucome s’effectue en pratiquant une mesure de la pression intraoculaire, et un examen au microscope de l’état du nerf optique lors d’une simple consultation chez votre ophtalmologiste. L’examen est indolore, ne dure que quelques secondes et n’empêche pas de reprendre ses activités par la suite. Les ophtalmologues conseillent de le faire à partir de l’âge de 40 ans. Parmi les facteurs de risques, on retrouve notamment une tension intraoculaire élevée, des antécédents familiaux de glaucome, une très forte myopie, l’augmentation de l’âge ainsi que des origines subsahariennes.

Atteint d’un glaucome juvénile découvert à l’âge de 26 ans, Cédric se rend tous les trois mois à la clinique Saint-Luc pour vérifier sa tension oculaire. “On ne le sent pas vraiment arriver, j’ai commencé à y voir de moins en moins et je me suis dit que c’était lié à ma paire de lunettes, que je devais changer, raconte ce belgo-brésilien du haut de ses 32 ans. Quand j’ai fait le test, on m’a vite fait comprendre qu’il n’y avait pas que ça. J’ai alors été traité pendant 4 ans pour mon œil gauche. Ne connaissant pas mes parents, je ne sais pas s’il y a un cas dans ma famille donc ce fût une surprise pour moi”.

Cédric a découvert qu'il souffrait d'un glaucome à l'âge de 26 ans. ©Jean Luc Flemal

Un handicap invisible

Une mauvaise surprise qui est devenue handicapante au quotidien mais qui n’a pas découragé ce jeune enseignant qui exerce à Ganshoren. Malgré une vision de plus en plus floue et un handicap invisible aux yeux de la société, Cédric n’est pas du genre à se laisser abattre et fait partie de ces gens qui vous donnent une leçon d’abnégation et de remise en question.

“J’ai un métier passionnant que je ne compte pas stopper malgré l’évolution de la maladie, explique-t-il. J’ai rencontré des enseignants complètement aveugles qui ont poursuivi leur travail, c’est rassurant et motivant et ça me donne de la force pour la suite. Actuellement, j’ai pu adapter ma pratique, j’ai accès à des ordinateurs adaptés pour mes cours, j’ai demandé à ma direction différents supports pour être moins impacté. J’écris toujours au tableau mais je dois me mettre tout près pour pouvoir lire ce que j’écris et j’explique aux enfants pourquoi je vois moins bien sans pour autant rentrer dans les détails. Je leur dis que je ne les vois pas de loin, j’ai par exemple du mal à les différencier quand ils lèvent la main”.

Au niveau social, ce Bruxellois d’adoption a également dû réorganiser son quotidien. “Quand je vais au bar, on ne se dit pas que j’ai un trouble de la vision, c’est un handicap invisible. J’ai bien développé ma proprioception et je ne suis pas encore aveugle, j’ai comme un flou naturel au niveau de ma vue. Par contre, en tant que grand passionné de tennis, j’ai dû faire le deuil de cette pratique, pareil pour le vélo. C’est une vie à reconstruire”.