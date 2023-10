Voici 5 remèdes de grand-mère pour faire face à l’hiver

Les huiles essentielles

Un peu de magie dans l’air. Diffuser des huiles essentielles rendra l’atmosphère cocooning, mais pas seulement. Si vous les choisissez bien, elles peuvent vous soulager. L’eucalyptus est le choix par excellence pour purifier l’air en cas de rhume. Contre la toux, le tea-tree est d’attaque. À diffuser ou à avaler en déposant deux gouttes sur un sucre, cette huile soulage vos voies respiratoires.

Le miel… à l’oignon

Appétissant, non ? Également efficace pour lutter contre la toux, une petite recette de grand-mère reprend ces ingrédients. Une demi-tasse d’oignons et une demi-tasse de miel, le tout à laisser macérer pendant trois jours, et hop, deux cuillères par jour pour le plaisir de votre haleine.

Le citron

Ses propriétés antiseptiques, antimicrobiennes et dépuratives nous aident à combattre les infections hivernales. Pour le boire, mélangez le jus de citron dans un verre d’eau froide ou tiède tout les matins. Attention, l’ajouter à une tisane peut sembler une bonne idée, mais la chaleur tue ses bienfaits.

Les tisanes

Oui, mais lesquelles ? Celles au thym, à la cannelle ou aux clous de girofle sont idéales contre les symptômes d’un début de grippe.

Et pour finir, tout contre la fatigue

Et évidemment, le ciel sombre accompagnant l’automne et l’hiver frappe sur la fatigue. Misez sur les aliments riches en magnésium et en fer pour garder les yeux ouverts.