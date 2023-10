”Notre présence est tout simplement une question de vie ou de mort”: le coup de gueule des anesthésistes concernant leur permanence à l’hôpital

À lire aussi

Et depuis plusieurs années, ils assurent une permanence dans les hôpitaux, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais cette dernière n’est pas indemnisée, malgré le fait qu’elle soit assurée au nom de la sécurité des patients. Face à cette situation, l’Association professionnelle belge d’anesthésie-réanimation APSAR-BSAR demande que ce service, qui améliore indéniablement la qualité, soit indemnisé, comme c’est le cas pour les intensivistes et les médecins urgentistes.

”Une question de vie ou de mort”

Il faut dire que la disponibilité rapide d’un anesthésiste est vitale dans de nombreuses situations. “Il suffit de penser à une césarienne urgente pour un enfant à naître en souffrance avec des risques de séquelles lourdes à chaque minute de retard de prise en charge, indique France Dammel, porte-parole de l’association des médecins généralistes. Il existe ainsi de nombreux exemples d’interventions où le pronostic vital est en jeu et où la rapidité est cruciale. La présence d’un anesthésiste est alors tout simplement une question de vie ou de mort. La disponibilité rapide d’un anesthésiste en phase postopératoire est également vitale. Pensons aux problèmes postopératoires tels que les hémorragies, les douleurs incontrôlables, etc”.

De plus, l’anesthésiste est souvent au cœur de l’équipe d’intervention rapide de l’hôpital. Cette équipe intervient immédiatement en cas de dégradation de l’état du patient. Le patient peut être directement examiné et recevoir un traitement salvateur.

L’Association professionnelle belge d’anesthésie explique que si ces permanences à l’hôpital ne sont pas imposées par la loi, elles relèvent d’une démarche volontaire et de l’éthique professionnelle des anesthésistes. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’un juge considère ces permanences comme le respect du devoir de prudence de l’anesthésiste.

En effet, un anesthésiste qui doit se déplacer de chez lui en cas d’urgence pourrait faire preuve de négligence et être tenu responsable des dommages subis par le patient en raison de son intervention tardive.

”Il va sans dire que ces permanences pèsent lourdement sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des anesthésistes, poursuit-elle. En assurant ces permanences, ils sont amenés à passer une grande partie de leur carrière entre les murs de leur hôpital. C’est devenu en quelque sorte leur résidence principale”.