Des ballons rouges et noirs en forme de coeur habillaient la place de la Bourse ce lundi matin à l'occasion d'une campagne de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque. Derrière cette initiative, il y a le Belgian Working Group for Heart Failure. Le choix de la date est loin d'être anodin, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 mai se tiennent les Journées européennes de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque.





Patients et spécialistes étaient réunis pour alerter la population. " L'insuffisance cardiaque est une maladie fréquente, mais elle ne se voit pas" explique le Professeur Anne-Catherine Pouleur, cardiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc et vice-présidente du Belgian Working Group for Heart Failure (BWGHF). Au total, 250 000 Belges en sont atteints. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040 à cause du vieillissement de la population. De plus, 45 nouveaux diagnostics sont établis chaque jour avance la cardiologue.





"Je devais m'arrêter tous les dix mètres"





L'insuffisance cardiaque est une fatigue du muscle cardiaque. Elle peut survenir à la suite d'un infarctus, mais aussi à cause de l'hypertension ou de l'alcool. Les conséquences sont importantes sur la qualité de vie du patient. " Je devais m'arrêter tous les dix mètres au cours de ma marche. Quand je suis venu la première fois aux Cliniques Saint-Luc, je ne pouvais plus monter les marches" se souvient Gilles Wallaert. Le Bruxellois est aujourd'hui à mi-temps médical.





Pour se soigner, il prend des médicaments et s'efforce de faire travailler son coeur trois fois par semaine lors de séances de cardio pendant une heure voire une heure et demi. " C'est un traitement au long cours, je vivrais toute ma vie avec. Mais les progrès sont déjà là. Ce matin, j'ai marché de la Gare Centrale jusqu'à la place de la Bourse sans m'arrêter. Il y a encore un an, c'était impensable". Gilles Wallaert a été diagnostiqué à 42 ans. En moyenne, les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ont entre 50 et 60 ans. " Les spécialistes me disaient au début que je ne pouvais pas souffrir d'une insuffisance cardiaque. J'étais trop jeune".





Gilles Wallaert est atteint d'insuffisance cardiaque depuis un an. © CAMERIERE ENNIO







Pour limiter l'insuffisance cardiaque, Anne-Catherine Pouleur livre plusieurs conseils : " il faut effectuer une activité physique. L'alimentation est aussi à revoir. Par exemple, les produits issus de l'alimentation industrielle sont à banir. Ils sont trop salés. Or, le sel est l'un des ennemis de l'insuffisance cardiaque ! C'est une adaptation quotidienne". Au delà de l'essouflement, d'une grande fatigue et des pieds qui gonflent, l'insuffisance cardiaque se révèle aussi mortelle : 46% des patients décèdent dans les cinq ans.





Cette journée de sensibilisation est aussi l'occasion de sensibiliser la classe politique. " Il faut mieux intégrer la prise en charge, avance Anne-Catherine Pouleur , en proposant notamment une coordination entre différentes disciplines médicales avec les spécialistes, les médecins généralistes. Les soins post-hospitalisation doivent aussi être développés. Les hôpitaux devraient par exemple désigner un infirmier ou une infirmière responsable afin qu'il ou elle se rende directement au domicile du patient dans les deux semaines qui suivent sa sortie d'hôpital. Cette approche multidisciplinaire écourterait les hospitalisations et éviteraient les réadmissions superflues". Un quart des patients sont en effet à nouveau hospitalisés dans le mois qui suit leur admission à l'hôpital pour insuffisance cardiaque.