L'association Médecins du Monde dénonce les pratiques des sociétés pharmaceutiques

Prenez deux patients atteints d'un même cancer du sang. Emmenez-les à l'hôpital pour suivre des examens et prescrivez-leur ensuite un traitement. Selon l'état de fortune des deux patients, l'un pourra se soigner et l'autre pas. En cause : des prix exorbitants que dénonce aujourd'hui l'association Médecins du Monde.

Deux traitements anti-cancéreux arrivent en effet sur le marché. Les lymphocytes T de la personne malade sont prélevés et génétiquement modifiés pour reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses. "Ils présentent un espoir important, autant pour les personnes malades que pour les professionnels de santé ou les proches, précise Médecins du Monde. En effet, pour les patients atteints de certains lymphomes et au pronostic vital engagé, dans les études cliniques disponibles, le taux de survie estimé à 12 mois est de 40 % pour le Kymriah et de 60 % pour le Yescarta."

Problème : ces médicaments sont inaccessibles au commun des mortels. Le premier coûte 320.000€ et le second 350.000 €. "Ces prix exorbitants reflètent de nouveau la financiarisation extrême du marché pharmaceutique, aux dépens de l’accès aux soins, ragent les Médecins du Monde et Public Eye. Ces prix ne reflètent pas les coûts de production ni les investissements en recherche et développement, largement financés par la puissance publique aux Etats-Unis et en Europe. Ces prix ne semblent refléter que des objectifs financiers des entreprises. Il faut dénoncer les dérives liées à ces prix, permettre aux Etats de négocier des prix plus bas ou d’organiser le recours à des traitements similaires, et défendre l’accès aux meilleurs soins pour tous dans des systèmes de santé pérennes."

Les deux organismes ont donc décidé d'introduire une opposition au brevet contre un de ces traitements anticancéreux : le Kymriah® de Novartis. Une action qui a des chances d'aboutir. En 2014, un traitement contre l'hépatite C était proposé au prix de 41.000 €. "Les Etats ont été contraints d’organiser des rationnements sur l’accès par une sélection des patients" se souvient Xavier de Béthune, Directeur Médicale Médecins du Monde Les nouveaux traitements contre les cancers sont sur une toute autre échelle de prix."