1. Des séances de sport plus efficaces.

"L’alcool a un effet négatif sur la synthèse des protéines et la prise de muscles", dit le Pr Amine Benyamina. En arrêtant, vous verrez plus vite les résultats sur votre silhouette. Et vous aurez sans doute moins de courbatures car la déshydratation liée à l’alcool favorise leur apparition.

2. Des nuits plus reposantes.

Selon une étude britannique, 71 % des personnes ayant participé au Dry January en 2018 ont dit avoir beaucoup mieux dormi. "L’alcool accélère l’endormissement mais perturbe les cycles de sommeil", confirme le Dr Cécile Prévost. "Le sommeil devient instable en deuxième partie de nuit avec des rêves intenses et des cauchemars, entrecoupés de réveils et de levers pour aller aux toilettes, et finalement un réveil précoce", ajoute la spécialiste.

3. Une meilleure concentration.

Toujours dans la même étude, 57 % des participants ont observé une amélioration de leurs capacités de concentration, notamment au travail. L’alcool complique le maintien de l’attention (il est plus difficile de lire un long texte ou de regarder une vidéo en entier) et sa consommation peut impacter la mémoire et la concentration pendant 48 h !

4. Une plus grande résistance aux virus.

L’alcool perturbe des cellules clés de la lutte contre les virus, comme les globules blancs, surtout en cas de binge drinking, quand on boit plusieurs verres rapidement. Boire régulièrement pourrait aussi rendre plus vulnérable aux infections respiratoires. S’abstenir de soirées arrosées est donc une bonne idée pour soigner son immunité quand grippe, coronavirus et gastro sont autour de nous.