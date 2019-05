L’asbl Anorexie Boulimie Ensemble est au contact proche des patients. Et ont établi une liste de vérités pour contribuer àfaire tomber les tabous autour des troubles alimentaires.

1. De nombreuses personnes atteintes d’un trouble de l’alimentation semblent être en bonne santé, et pourtant, elles peuvent être gravement malades.

2. Les familles ne doivent pas être tenues responsables.

3. Un trouble de l’alimentation n’est pas un choix qui serait uniquement lié à l’insatisfaction quant à l’apparence physique. Mais plutôt une maladie influencée par des facteurs biologiques.

4. On dit qu’ils affectent seulement les femmes mais les hommes le sont aussi. Et en parlent encore moins que les femmes... En fait, les TCA touchent des personnes de tous genres, âges, ethnies, formes corporelles, poids, orientations sexuelles et statuts socio-économiques.

5. Les troubles de l’alimentations augmentent les risques de suicides et de complications médicales.

6. On peut guérir d’un trouble de l’alimentation. Dépistage et intervention précoce sont importants.

>> Mieux comprendre sur https://www.anorexie-boulimie.be