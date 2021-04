Il sort d’une intervention urgente non prévue qui l’a tenu longtemps au bloc. C’est la fin de la journée mais l’homme fatigué honore son rendez-vous, il nous parlera, de toute façon “l’agenda est encore plus chargé demain”, sourit-il.

Il y a presque un an jour pour jour, le docteur Mike El-Mourad, cardiologue et directeur de la Clinique de cardiologie interventionnelle de l’Hôpital Erasme se réveillait d’un long coma de 24 jours. Plus de trois semaines dans un état critique durant lesquelles il a dû subir deux épisodes très durs de réanimation. Le professionnel de santé, aux poumons enflammés à plus de 80 %, ne tenait qu’à un fil…