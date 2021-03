On ne s’en préoccupe quand ils se fragilisent et nous font mal. Pourtant, ils jouent un rôle clé dans tous nos mouvements

Lorsqu’un muscle se contracte, il tire sur les fibres du tendon qui fait à son tour bouger l’os ou l’articulation. “Le muscle est le moteur du mouvement et le tendon la courroie qui transmet la force musculaire”, dit Jérôme Auger, masseur-kinésithérapeute. C’est grâce à eux que l’on peut bouger dans tous les sens. Ce sont eux qui permettent les mouvements dans tous les plans : flexion/extension (tendre ou plier la jambe, le pied flex), rotation (tourner le poignet ou les chevilles) et abduction/adduction (par exemple lever et abaisser les bras le long du corps).

Plus les muscles sont forts et les tendons élastiques, plus le mouvement peut être rapide et réactif.