Les jeunes et les personnes fragilisées socio-économiquement ont davantage réduit leurs contacts avec le médecin généraliste pendant la période de confinement, ressort-il mercredi d'une enquête réalisée par Solidaris.

La mutualité socialiste craint un accroissement des inégalités sociales de santé à la suite de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus. Le nombre de contacts au cabinet d'un médecin généraliste a diminué de 62% en moyenne sur la période de confinement. Cette baisse a néanmoins pu être compensée en partie par les téléconsultations, avec 80.000 contacts à distance par semaine en moyenne. Grâce aux téléconsultations, la diminution nette des contacts avec la médecine générale a ainsi été limitée à 26%.

L'analyse de Solidaris révèle que les patients souffrant d'une maladie chronique, d'un handicap ou d'un problème de santé mentale ont proportionnellement moins réduit leurs contacts avec la médecine générale que les plus jeunes (entre 0-20 ans) et les patients fragilisés socio-économiquement (affiliés bénéficiant de l'intervention majorée et/ou habitant dans un quartier défavorisé).

Face à ces constats, Solidaris réaffirme la nécessité de porter une attention particulière à certains publics doublement fragilisés, par leur situation socio-économique d'abord et par les conséquences de la crise sur leur santé et les autres domaines vitaux ensuite. "Leur situation apparaît d'autant plus préoccupante à la lumière de nos chiffres, qui laissent craindre un report de soins et un accroissement des inégalités sociales de santé à la suite de la crise sanitaire", affirme Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris.