Ces derniers jours, on constate que les hospitalisations repartent à la hausse en Belgique. D’après les chiffres communiqués par Sciensano, elles augmentent légèrement avec une moyenne de 26,7 admissions quotidiennes entre le 1er et le 7 août (+21%). Si les personnes infectées actuellement par le Covid-19 sont plus jeunes que lors de la première vague sur la période mars-avril, quel est le profil actuel des patients hospitalisés dans nos hôpitaux ? “Nous n’avons pas encore de données officielles là-dessus, c’est un point sur lequel il faudra tenir compte dans les jours à venir, ce sont des informations très intéressantes à connaître”, reconnaît Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale du centre de crise.

Pour en savoir plus, direction donc les hôpitaux et plus précisément les unités de soins intensifs dédiées au Covid.