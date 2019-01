Dernier arrivé sur le marché de la literie, Albert Matelas est une start-up née de l’expertise de La Compagnie du Lit, une célèbre firme française désormais bien connue du côté du Plat Pays également. Ludovic Woronoff, responsable du développement d’Albert Matelas, nous dit tout sur le concept, les produits commercialisés, les particularités…

Avec 30 ans d’expérience de terrain et un million de matelas vendus, La Compagnie du Lit s’affiche comme un des acteurs incontournables du marché de la literie en francophonie. De cette expertise de longue date est récemment né Albert Matelas, une spin-off portée par quelques employés de La Compagnie du Lit. Leur but ? Développer le concept du « bed in box » (comprenez le ‘matelas en boîte’, en anglais), une tendance qui nous vient tout droit des Etats-Unis. « Le ‘bed in box’ a connu un véritable boum ces dernières années en France et en Allemagne, et nous pensons que cela peut également intéresser de nombreux Belges », amorce Ludovic Woronoff.

Si La Compagnie du Lit est très bien représentée en France avec 80 magasins répartis sur l’ensemble du territoire, en Belgique, un seul magasin existe à Bruxelles. « Notre idée est de simplifier l’achat d’un matelas, un produit réputé complexe à choisir », poursuit notre interlocuteur. « Une fois que le produit est commandé en ligne, le client le reçoit directement à la maison entre deux et cinq jours ouvrables. Nous pensons que ce type d’approche et de démarche plaisent au segment de la population ayant entre 25 et 40 ans. » Finis donc les casse-tête et arrangements en tout genre pour louer une camionnette à la demi-journée ou emprunter le break d’un proche en vue d’acheter un nouveau matelas !

Des produits high-tech

Avec la possibilité de tester le produit pendant 100 nuits, Albert Matelas compte bien achever de convaincre les derniers dormeurs qui seraient encore sceptiques par rapport au récent concept du « bed in box ». « Nos produits visent à améliorer la qualité de sommeil des Belges. Pour ce faire, notre matelas possède deux faces différentes - chacune correspondant à un type de dormeur -, ce qui en fait un produit extrêmement complet », déclare notre interlocuteur. Chaque matelas est donc doté d’une face « soft », moelleuse et à mémoire de forme, ainsi que d’une seconde face, plus ferme, qui réduit les points de pression aux endroits stratégiques du corps. En outre, chaque face possède une excellente indépendance de couchage. « Même si votre voisin(e) bouge beaucoup pendant la nuit, avec Albert Matelas, vous ne sentirez rien », avance Ludovic Woronoff. Tout comme le matelas, l’oreiller possède également deux faces complémentaires et conviennent à la fois pour dormir sur le ventre, sur le dos ou encore sur le côté.

Autres avantages : le matelas est déhoussable et sa housse est lavable en machine, tout comme celle de l’oreiller. Quant au protège-matelas et à la taie d’oreiller, leurs mailles ont été conçues de manière tellement fine qu’elles garantissent durablement l’imperméabilité à 100% à l’eau, ainsi qu’une aération optimale. « C’est un excellent point car n’importe quel dormeur lambda transpire pendant la nuit. » A l’heure actuelle, l’équipe d’Albert Matelas travaille à l’élaboration d’un sommier ainsi que d’une couette, « de manière à pouvoir commercialiser une gamme de literie de qualité dans son intégralité. »

Disponible en cinq tailles différentes, les articles Albert Matelas présentent un excellent rapport qualité-prix par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché de la literie. « Notre objectif à court et moyen termes est de détenir 15% de parts des ventes Internet », annonce le responsable du développement de la marque.

Des modalités avantageuses

Livrable entre deux et cinq jours, le matelas Albert Matelas est également payable en plusieurs fois sans frais. La marque est également très exigeante quant aux matériaux qui composent ses produits et à leurs conditions de conception. « Tous nos matelas sont fabriqués en France et donnent la possibilité de pouvoir être testés pendant 100 nuits. Si, après ce laps de temps, le produit ne convainc pas, nous le récupérons et l’offrons à une association caritative, comme Emmaüs par exemple. »

Le matelas Albert est garanti 10 ans. Il a été certifié et testé scientifiquement par l’institut indépendant FCBA qui le qualifie de « très bon ». Alors, qu’attendez-vous pour sauter le pas ?

Infos : www.albert-matelas.fr