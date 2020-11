Je ne fais pas de bruit, je ne gargouille ni ne gaze, je ne mesure pas 4 à 6 m, tout le monde sait à peu près où je me trouve mais peu d’entre vous savent vraiment à quoi je sers..." C’est comme une présentation digne de Questions pour un champion que commence le livre des professeurs Henri et Jean Joyeux sur le foie. Une véritable "somme" complète qui permet d’adopter un nouveau regard sur cet organe indispensable à la vie et à notre bonne santé.

Le foie possède un tiers de cellules de plus que notre cerveau et il pèse (sans les 800 ml de sang qui l’irrigue continuellement) le même poids : 1,5 kg. Ce gros organe se situe en plein centre du corps, "tout près de l’estomac et des intestins avec lesquels il travaille en étroite collaboration". Il a plusieurs fonctions : filtration et épuration du sang, transformation et stockage de substances absorbées par le tube digestif (dont les médicaments et les toxiques dont l’alcool) et fabrication de la bile et de la plupart des protéines. Et joue un rôle important dans le métabolisme des sucres, car après avoir été absorbés par le petit intestin (grêle), les sucres (glucides) sont acheminés vers le foie dont le rôle alors est d’équilibrer le taux de sucre dans le sang (glycémie) en stockant les glucides ou en les libérant en fonction des besoins.