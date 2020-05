Plus d'un adolescent belge de onze à quinze ans sur deux consommait quotidiennement des fruits en 2018, ressort-il d'une enquête de l'Université libre de Bruxelles (ULB) publiée mardi. Intitulée "Health behavior in school-aged children"

(HBSC), celle-ci décrit les comportements de santé, l'état de santé et le bien-être des adolescents âgés de onze, treize et quinze ans dans près de cinquante pays - principalement européens - et est menée tous les quatre ans. En Belgique francophone, 55% des garçons et 61% des filles entre onze et quinze ans consommaient des légumes chaque jour en 2018, d'après les résultats de l'enquête.

Ces proportions, semblables à celles relevées en Flandre (57% des garçons et 66% des filles), sont plus élevées que dans les pays voisins. En Allemagne, par exemple, moins d'un garçon sur quatre et moins d'une fille sur trois mangeaient des légumes chaque jour.

Constat similaire pour la consommation de fruits: les jeunes en mangent plus en Belgique francophone (42% à 57%) qu'en Flandre et dans les autres pays, pointe l'étude. Pour ce point, les Pays-Bas comptent les proportions les plus faibles (27% à 43%).

Parmi les autres indicateurs sur lesquels se sont penchés les chercheurs, la pratique d'un sport en est un pertinent. Là encore, les jeunes Belges font relativement bonne figure: la proportion d'élèves faisant une heure d'activité physique modérée chaque jour en Belgique francophone est parmi les plus élevées. Cependant, ces proportions restent faibles globalement dans tous les pays étudiés, avec moins d'un jeune sur quatre qui se dépense une heure chaque jour.

Mais nos jeunes n'excellent pas en tous points: près d'un sur trois consommait quotidiennement des boissons sucrées en 2018, ce qui est la proportion la plus élevée en comparaison des pays voisins (de 18% aux Pays-Bas à 24% en France) et la Flandre (de 18% à 28% selon l'âge).

Quant à l'alcool, un adolescent sur deux âgé de quinze ans a déclaré en avoir bu au cours du mois précédent l'enquête. Cette proportion est similaire à celle des pays voisins.