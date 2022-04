C’est un phénomène pour l’heure inexpliqué qui frappe actuellement de jeunes enfants. Des dizaines de cas d’hépatite grave d’origine inconnue survenus au Royaume-Uni et en Espagne, mais entre-temps de nouveaux cas sont apparus au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne, a indiqué mardi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Dans la foulée, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vouloir lancer des recherches à ce sujet.