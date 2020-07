L’été, il n’est jamais agréable de se faire piquer par toutes sortes d’insectes, en particulier les moustiques. Si la plupart sont inoffensifs, vous occasionnant tout au plus une piqûre et des démangeaisons, certains moustiques sont vecteurs de maladies plus ou moins graves. Et les risques ne se limitent plus aux pays tropicaux.

En France, le moustique tigre a fait son apparition il y a quelques années déjà. Cette espèce originaire d’Asie a pénétré sur le territoire français via des importations de pneus et de plantes. Comme le rapportent nos confrères de 60 Millions de Consommateurs, il a été identifié en France pour la première fois en 2004 dans la région Rhône-Alpes.

Aujourd’hui, il a été repéré dans 58 départements sur les 96 que compte l’Hexagone et plus aucun département n’est considéré comme à l’abri.