Du sérum physiologique et de l’eau de mer pour rincer les yeux et le nez . Il faut y penser dès les premiers signes de picotement pour débarrasser les muqueuses d’un maximum d’allergènes. Les dosettes de sérum physiologique suffisent pour les yeux, inutile de les agresser davantage avec une solution de lavage renfermant un antiseptique. Pour le nez, on préfère l’eau de mer car les sels minéraux qu’elle contient stimulent les défenses, la sécrétion de mucus et le mouvement des cils vibratiles qui éliminent les allergènes. On réalise ces lavages plusieurs fois par jour et avant d’utiliser un collyre ou un spray nasal.

(...)