Certains profitent de la psychose pour se remplir les poches.

On entend et voit beaucoup de choses ces dernières semaines quand on parle du coronavirus. Entre les risques d’infection, la gravité des symptômes ou encore la peur de voyager ou de sortir de chez soi, la panique s’empare d’une partie de la population.

Et ce n’est pas nouveau, beaucoup cherchent à se procurer des masques chirurgicaux ou encore des gels désinfectants pour les mains. Si les sites spécialisés et les pharmacies crient à la pénurie, il est tout de même possible de s’en procurer via d’autres réseaux.



© Capture d'écran (2ememain.be)



© Capture d'écran (2ememain.be)



Sur Internet, les sites d’achat et de vente comme Amazon, Wish, eBay et même 2ememain.be voient les offres pour ces produits augmenter ces derniers jours.

Il suffit d’ailleurs de se connecter sur le site d’Amazon ou de Wish pour retrouver les masques parmi les premiers produits proposés en page d’accueil.

© Capture d'écran (Amazon)



© Capture d'écran (Marketplace sur Facebook)



Entre la maladie et le business, il n’y a donc qu’un pas, et même au sein de la population. Si on observe une pénurie, c’est aussi parce que certains achètent en grande quantité. Pour mieux les revendre ? Ce n’est certainement pas le cas de tout le monde, mais le site 2ememain.be recense chaque jour de nouvelles annonces proposant des masques ou des gels désinfectants. Avec des prix montant parfois à 150 euros pour quelques masques. Sur eBay, certains jouent même le jeu des enchères pour vendre leurs produits.



© Capture d'écran (Ebay)



Rien d’illégal bien sûr, pour peu que les produits soient bien ceux présentés sur photos, mais il faut toujours s’en méfier, coronavirus ou pas. D’autant plus que le port du masque s’avère pour le moment inutile pour la population, au contraire des gels désinfectants.