Anna a toujours eu des migraines et des maux de tête. Un jour, un médecin l’a enfin entendue. Depuis, elle peut mieux gérer les facteurs déclenchants et les crises.

“J’avais tellement l’habitude d’avoir mal à la tête et de souffrir de migraines que je n’évoquais même pas le sujet chez mon médecin. Une fois, j’ai eu mal au crâne pendant trois semaines. N’en pouvant plus, je suis allée chez mon médecin qui m’a demandé pourquoi j’avais attendu aussi longtemps. Je lui ai répondu que c’était tellement commun pour moi… Après des questions plus approfondies, il m’a dit que j’étais migraineuse, que c’était une maladie et que je devais me soigner ! C’était il y a cinq ans. Désormais (...)