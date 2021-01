Après la "super seringue", la "super aiguille"

Santé

BELGA

Grâce à l'utilisation d'aiguilles spéciales, plus de doses peuvent être extraites à partir d'un flacon du vaccin Pfizer-BioNTech. La société belge Hospidex en livrera des centaines de millions. En utilisant des seringues spéciales, les professionnels de santé ont déjà réussi à obtenir non pas cinq mais six doses par flacon de vaccin Pfizer-BionTech.