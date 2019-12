Trop bu, trop mangé, trop fumé pour certains et nous voilà début janvier tout prêts à arrêter solennellement tout ce qui est mauvais pour nous pour courir sur des chemins plus vertueux… Oui mais, comme de nombreuses résolutions de début d’année, le sevrage tabagique n’est pas si facile à tenir dans la durée. " En janvier - après la dernière galette, on va dire - la période est calme et on a envie de purifier son organisme, donc arrêter de fumer en début d’année n’est pas un mauvais moment ", avance le docteur Christian Massot, médecin-conseil à l’Observatoire de la santé du Hainaut. "Pour certains, cela peut même être consolidé avec le mois sans alcool. Car on sait bien que boire de l’alcool entraîne souvent une consommation plus élevée de cigarettes. "

(...)