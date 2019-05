Toute cette semaine, la grande majorité des pharmacies invite les patients asthmatiques à deux entretiens d’accompagnement pour utiliser au mieux son "puff".

L'asthme, c'est cette inflammation chronique des bronches qui donne l'impression à la personne quii en souffre qu'elle est en train d'étouffer en cas de crise. En Belgique, on estime qu’entre 4 et 7% des adultes et entre 9 et 14% des enfants y sont sujets, le facteur le plus déclenchant chez les enfants est l'exposition aux allergènes (acariens, moisissures, pollens, animaux à poils et à plumes).

Cette maladie est reversible à partir du moment où l'on limite, voire supprime l'exposition aux allergènes. Finalement, il s'agit de mesures qui ne coûtent quasi-rien : aération, limitation des tapis et des tentures, aspiration régulière des matelas et fauteuils… à combiner avec la pratique d'un sport (la piscine par exemple) et l'arrêt du tabac. Et bien sûr avec un traitement pris par inhalation.

Or, de nombreux patients asthmatiques n'utilisent pas correctement leurs médicaments, "souvent sans même s’en rendre compte, or une bonne technique d’inhalation est essentielle pour garantir un traitement efficace, contrôler son asthme et éviter des crises", explique l'Association des pharmaciens belges.

Jusqu'au 10 mai, l'APB invite donc les malades à un entretien BUM : "Ce service est composé de deux entretiens individuels d’une quinzaine de minutes – un premier entretien d’information et un second entretien de suivi – qui sont intégralement remboursés par la mutuelle". Il s'adressent aux patients asthmatiques qui débutent un traitement comme à ceux qui en suivent un depuis longtemps.