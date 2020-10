Face à la maladie, entre nombreuses autres choses, nous ne sommes pas tous égaux. Le Covid-19, comme bien d’autres pathologies d’ailleurs, en est une belle illustration. Pourquoi certaines et certains d’entre nous vont-elles ou ils être atteints du virus et d’autres pas ? Pourquoi, parmi les personnes infectées, les uns resteront asymptomatiques, d’autres développeront une forme légère ou modérée, et d’autres encore une forme sévère, critique au point d’y succomber ?

Depuis l’arrivée du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), les recherches - notamment sur l’immunité - se multiplient. "Si des facteurs de risque qui favorisent les formes sévères tels que l’âge (principalement), les maladies associées (hypertension artérielle, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cancers, maladies chroniques du foie et des reins, immunodépression) sont bien décrits, ces facteurs de risque n’expliqueraient pas complètement pourquoi telle personne ou une autre va évoluer soit vers une forme légère soit vers une forme sévère. Clairement, d’autres facteurs doivent jouer : génétiques, ethniques, environnementaux ou encore une immunité croisée avec les coronavirus saisonniers responsables des rhumes", nous dit le Pr Jean-Cyr Yombi, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, qui a passé en revue pour La Libre les plus récentes études afin de faire le point sur la question, en l’état actuel des connaissances.