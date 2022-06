3.049, c'est le nombre moyen de contaminations au Sars-Cov-2 dépistées par jour en Belgique entre le 14 et le 20 juin. Une augmentation de 25% par rapport à la semaine précédente, selon l'Institut de santé publique Sciensano.

Pour l'infectiologue Yves Van Laethem, ce pic de contaminations est dû à l'apparition d'une nouvelle souche et donc d'un nouveau variant, BA.5. Pour autant, cette augmentation met-elle nos vacances en péril ? Selon l'expert, pas trop d'inquiétude : il n'aura pas d'influence sur vos prochaines vacances, si vous comptiez en prendre : "Les cas augmenteront durant les quelques semaines à venir pour ensuite diminuer et se stabiliser".

Sensibiliser les plus fragiles

On le sait, le coronavirus a déjà fait beaucoup de victimes auprès des personnes ayant un système immunitaire fragile. Pour se protéger et protéger ces patients à risque, l'infectiologue émet deux recommandations. "Pour ces personnes qui sont plus fragiles que les autres, il est recommandé de porter le masque dans les lieux très fréquentés et peu aérés comme les transports en commun par exemple", commence-t-il, avant de poursuivre : "Il n'est jamais trop tard pour une quatrième dose de vaccin".

Les sept derniers jours, près de 11.800 tests ont été effectués quotidiennement et ont donné un taux de cas positifs de 26.7%. On compte en moyenne 88 admissions à l'hôpital par jour. Au total,1.083 patients positifs occupent des lits dans les hôpitaux, et 69 sont hospitalisés en soins intensifs.