En Belgique, quelque 19 000 personnes sont touchées chaque année par un accident vasculaire cérébral, soit 52 par jour… C’est l’une des principales causes de décès dans notre pays. Un patient sur trois souffrira ensuite de déficits permanents en ce qui concerne la marche, la préhension, la parole…

Et chez 30 à 50 % d’entre elles, cet accident provoquera une spasticité, c’est-à-dire un trouble entraînant une contraction ou un raidissement des muscles qui rend difficiles les mouvements normaux du corps et entraîne une foule d’autres troubles physiques et des douleurs musculaires pénibles.

Cela touche environ 80 000 personnes en Belgique car d’autres affections neurologiques, comme la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale ou une lésion cérébrale traumatique, peuvent provoquer une spasticité. Les patients éprouvent par exemple des difficultés à assurer leurs soins personnels et à effectuer des tâches telles que nouer des lacets, s’habiller et se déshabiller ou encore manger avec un couteau et une fourchette.

Étant donné le nombre relativement important de patients dont le besoin de traitement n’était pas satisfait, un groupe de médecins de réadaptation dirigé par le professeur Thierry Deltombe, chef du département Médecine physique et de Réadaptation du CHU UCL Namur, a décidé d’entamer le processus visant à permettre le remboursement du traitement à la toxine botulique de type A pour un plus grand nombre de patients.

Et depuis le mois d’août, le gouvernement belge a adapté le remboursement de ces médicaments et traitements qui apportent une nouvelle vie aux patients spastiques.

En effet, l’injection de cette substance bloque la communication entre les nerfs et les muscles, ce qui permet de détendre les muscles et de mieux contrôler les mouvements. Lorsqu’il est associé à une rééducation appropriée, ce traitement permet de soulager la douleur et de restaurer les fonctions motrices.

Le traitement est donc désormais accessible à la très grande majorité des patients et peut être commencé à tout moment (auparavant, il devait être initié dans les 3 mois à 1 an après l’AVC).