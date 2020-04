Sans réunions physiques, les risques de rechutes augmentent.

Se débarrasser définitivement d’une dépendance à l’alcool relève déjà du parcours du combattant en temps normal. Mais en temps de pandémie, la lutte contre l’alcoolisme se révèle encore plus ardue. Confinement oblige, les réunions des alcooliques anonymes ont été suspendues pour une durée indéterminée, ce qui complique nettement les prises de contact si essentielles pour lutter contre cette drogue.

"Nous avons rapidement mis en place des réunions par visioconférence dans chaque région du pays afin de garder les dynamiques des réunions physiques. Une à deux fois par semaine, les membres ont donc la possibilité de discuter de leurs progrès. Pour un certain nombre d’alcooliques anonymes, ça a l’air de bien fonctionner mais pour d’autres, c’est le décrochage. C’est surtout le cas des personnes plus âgées, qui n’ont pas toujours Internet et un ordinateur chez elles et sont plus difficiles à joindre. On essaie de prendre de leurs nouvelles par téléphone mais on n’y arrive pas toujours" , explique un permanent des Alcooliques anonymes du Brabant wallon.

Étonnamment, les jeunes ne sont pas forcément plus faciles à joindre. "Pour les jeunes, c’est encore plus compliqué. Ils ne sont pas forcément très fidèles au poste et ne respectent pas toujours les horaires à distance. Malheureusement, les statistiques montrent qu’il n’y a que 3 % des alcooliques qui parviennent à rester abstinents toute leur vie et le contact avec d’autres personnes qui sont dans la même situation joue un rôle essentiel dans la réussite. À cause du confinement, il pourrait y avoir encore plus de rechutes et dans 80 % des cas, les échecs sont dus à un manque de réunions."

La solitude constitue un facteur de risque important et pourrait favoriser les comportements dangereux. "On le sait, la solitude appelle l’alcool. Faute de pouvoir sortir pour se distraire, la tentation de se servir un verre est grande. C’est pour ça que nous avons mis des choses en place afin que personne ne reste sur le carreau. Malheureusement, pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre maintenant, c’est plus difficile."