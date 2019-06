Après quelques jours de météo aux températures et pluviosité en dents de scie, ce week-end s’annonce radieux, avec des températures pouvant dépasser les 30 degrés ce dimanche. Inutile de dire que les barbecues seront de sortie. Toutefois, afin d’éviter des lendemains de fête des plus désagréables, certaines précautions s’imposent.

1. Ne pas laisser la viande décongeler à l’air libre

On ne peut pas dire que vous n’avez pas été prévenus. Cela fait plusieurs jours que l’on vous annonce dans tous les bulletins météo que ce week-end sera estival. Alors, si vous avez malgré tout oublié de faire vos courses à temps et que vous devez vous rabattre sur le congélateur, ne faites surtout pas dégeler vos viandes à l’air libre ! À température ambiante, les bactéries se développent à une vitesse inimaginable. Le meilleur conseil reste de laisser la viande dégeler dans le frigo et, au besoin, finir la décongélation au micro-ondes.

(...)