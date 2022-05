Marjolijn Rodenburg est une infirmière néerlandaise spécialisée dans les maladies cardiaques. Elle a créé les formations aux premiers secours "Reanimeren kun je leren - Apprendre la réanimation cardio-pulmonaire) et est partenaire de la Croix-Rouge aux Pays-Bas. La spécialiste en connaît un rayon sur le sujet et sait notamment que les femmes font moins l’objet de massages cardiaques de secours… parce qu’elles ont une poitrine et que les personnes formées à la FCP s’entraînent depuis toujours sur des mannequins aux torses masculins. Résultat : "Ils ne savent pas comment faire, il y a de la gêne", se désole Marjolijn Rodenburg auprès de la VRT, " Avec les femmes, il suffit de mettre les mains au même endroit qu’avec les hommes quand on commence le RCP, sauf qu’il se trouve que c’est entre les seins. Pour de nombreuses personnes, cette zone ne doit pas être touchée en raison de son caractère intime." Selon elle , "beaucoup n’osent tout simplement pas, et s’abstiennent de réanimer ". Or, l’infirmière a découvert qu’il était désormais possible de placer des seins amovibles (grâce à un accessoire nommé "Prestan Female") sur les torses des poupées de réanimation.