Biberons, jouets, tapis de sol : les tout-petits sont exposés au plastique 10 fois plus que les adultes.

Une étude publiée tout récemment dans Environnemental Sciences and Technology Letters alarme sérieusement sur les ravages du pastique pour la santé humaine. Les scientifiques ont analysé les couches souillées de six nourrissons âgés d’un an, trois nouveau-nés et dix adultes, et ont mesuré, chez les premiers, 36 000 nanogrammes de (PET) par gramme de matière fécale, soit 10 fois la quantité qu’ils ont trouvée dans les selles adultes. Même le méconium, les premières selles des nouveau-nés (dont on pourrait penser qu’ils n’ont pas encore été exposés au plastique), présentent des concentrations similaires à celles des adultes, relate à ce propos Futura Santé.

(...)