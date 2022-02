Cette maladie pourrait toucher la moitié de la population mondiale dans trente ans.

Cela devrait devenir le problème de santé publique numéro 1 : la myopie se développe partout à bas bruit dans tous les pays développés et a déjà largement touché l’Asie. "Aujourd’hui, 40 % de la population est myope, avec 5 à 10 % de myopes forts ", a alerté lors d’une conférence de presse Ramin Tadayoni, chef de service d’ophtalmologie à l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, "et surtout il y a de plus en plus d’enfants myopes".

