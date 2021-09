Ce jeudi, le Conseil supérieur de la santé va présenter un avis formel auprès de la task force vaccination à propos de la vaccination combinée entre le Covid et la grippe. "Cet avis est favorable dans l’optique de donner les deux vaccins au même moment", révèle Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination.

"Les données scientifiques vont en effet dans ce sens, notamment aux États-Unis où il est indiqué qu’il n’y a plus de raisons de distancer les deux vaccins différents. Il y a quelques mois, nous n’avions pas de données claires concernant les effets secondaires mais maintenant, nous les avons donc on peut le faire. À partir de la fin du mois d’octobre, il vaudra mieux faire coïncider les deux vaccins." Il s’agit donc d’administrer en une fois une troisième dose de sérum anti-Covid et le vaccin contre la grippe aux seniors. Par la suite, le commissariat corona et le gouvernement étudieront la question et les détails pratiques à mettre en place.