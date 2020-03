Fatigués, en manque d'énergie ? Le manque de vitamine D y est pour quelque chose

En plus d'être reconnue pour sa bière et ses moules-frites légendaires, la Belgique se caractérise aussi par son manque de soleil. Si cette anecdote prête à sourire, cette situation n'en est pas moins désagréable pour les Belges qui en manquent. Un manque de soleil peut avoir plusieurs conséquences comme par exemple, une diminution d'énergie, ou une carence en vitamine D. En 2019, 50% de la population belge se disait en carence de vitamine D.

Cette vitamine est donc libérée par les rayons du soleil et elle a un rôle essentiel pour l'humain. Elle permet entre-autre, au calcium de se fixer sur les os. A long terme, sans soleil, une personne peut se voir souffrir de problèmes liés au squelette: les os peuvent devenir "mous", et dans le pire des cas, ils peuvent se déformer. Chez d'autres personnes, un manque de vitamine D engendre des douleurs musculaires et articulaires.

Si ces conséquences peuvent faire peur, pour Tiffany, étudiante de 23 ans, il n'y a pas de quoi s'inquiéter: "Je pensais au début que j'avais quelque chose de beaucoup plus grave, quand j'ai su que ça n'était que ça, je me suis sentie rassurée". D'après elle, les moyens pour pouvoir atténuer sa carence sont nombreux et assez abordables financièrement.

La vitamine D possède d'autres fonctions: elle protège le système immunitaire cardio-vasculaire, et permet un meilleur fonctionnement du cerveau.

La détection de cette carence se fait via une prise de sang, et les premiers symptômes inquiètent parfois plus que de raison. "Début du mois de décembre, j'ai commencé à me sentir très fatiguée. J'avais beau dormir, je me sentais en permanence fatiguée. Même marcher devenait parfois compliqué, j'ai de suite imaginé le pire", explique Tiffany.

Heureusement, il existe plusieurs techniques pour pallier à cette carence:

On retrouve tout d'abord, l'achat de vitamine D en pharmacie. Avec ou sans ordonnance, il est aisé de se procurer de quoi faire face à la carence. Votre pharmacien se fera, par ailleurs, un plaisir de vous conseiller.

On peut également retrouver de la vitamine D dans les aliments, notamment dans les poissons gras avec le saumon, les sardines, le hareng ou le maquereau, et on la retrouve aussi dans les produits laitiers.

Autre technique plus simple et peu coûteuse, il suffit de s'exposer régulièrement au soleil (dès qu'il y en a), au matin et à midi.

En revanche, un excès de cette vitamine peut avoir des conséquences négatives sur l'organisme, comme par exemple, un surplus de calcium dans le sang, dans les urines, et la formation de calculs rénaux à base d'oxalates de calcium.

Mais que les belges se rassurent, cette année, le soleil était beaucoup plus présent durant l'hiver avec seulement 25 jours d'absence contre les 36 habituels. De quoi pouvoir profiter du soleil plus longtemps que d'habitude!