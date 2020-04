Confinement oblige, les internautes cherchent des moyens de s'occuper. Et un nouveau défi fait fureur sur Facebook ces derniers jours, celui de boire un coup pour ses amis. "Cela prend des proportions inquiétantes", s'inquiètent plusieurs experts

Le principe est simple: à chaque verre enfilé, celui qui se filme doit nominer un ou plusieurs de ses amis, qui doit à son tour relever le défi dans les 24 heures, sous peine de devoir lui payer un resto une fois le confinement terminé. "Il s'agit en fait d'un ancien défi, le 'neknomination' (Ndlr: apparu en 2014)", précise Martin De Duve, responsable d'Univers Santé. "A l'époque il s'agissait de boire une grande quantité d'alcool cul-sec. Ici, il s'agit plutôt d'un verre par nomination."

"Et cela ne concerne pas que des jeunes", ajoute Thomas Orban, alcoologue et médecin généraliste à Bruxelles, qui a lui aussi vu réapparaître le défi ces derniers jours. "En ce moment, les gens s'ennuient. Et quand on s'ennuie, je ne dis pas ça méchamment, mais on fait des conneries."

D'apparence ludique et sympathique, le défi comporte tout de même certains risques. "Cela incite à la consommation excessive d'alcool. On en a vu certains qui ont nominé jusqu'à 8 personnes", poursuit Martin De Duve. "Certes, dans cette période difficile, cela permet de garder le lien social. Mais cela prend quand même des proportions inquiétantes."

"Le danger, c'est aussi d'être ivre et de tomber dans un coma éthylique alors qu'on est isolé", ajoute-t-il. "Lorsqu'il y a une présence physique, on espère qu'il y a un certain contrôle social qui s'instaure. Cela ne peut pas être le cas à distance."

Sans parler des risques multiples pour la santé. "Le défi a un côté viral qui fait qu'il peut toucher beaucoup de monde", rappelle Thomas Orban. "Beaucoup de jeunes sont aussi concernés. Or, il faut savoir que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. L'alcool peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques. Par ailleurs, à moyen terme, cela peut aussi provoquer des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire affecter les fonctions de mémorisation, d'organisation ou de restitution plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tard."

"On ne roule pas en voiture à 200 km/h"

Le message des spécialistes est clair: attention à ne pas tomber dans l'excès. "Il faut vraiment se mettre des limites et ne pas faire de la surenchère au niveau de la consommation et des personnes qu'on nomine", insiste Martin De Duve.

"L'alcool est un produit toxique, certes très agréable, mais qu'il faut consommer de manière modérée", souligne quant à lui Thomas Orban. "Je prends l'exemple d'une voiture: on peut y toucher mais on ne roule pas à 200 km/h quand on est au volant".