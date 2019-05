On a beau se réjouir de l’arrivée des beaux jours, ce changement de saison n’est pas toujours vécu comme un pur moment de bonheur. Il s’accompagne en effet de variations brutales de température et de lumière qui peuvent altérer notre sommeil, notre humeur et notre forme. Le ginseng permet à l’organisme de répondre aux agressions dont il est l’objet, physiques ou mentales.

Cette plante combat la fatigue physique et psychique. Portrait et mode d’emploi d’un allié sûr pour avoir plus d’énergie et un meilleur moral. (...)