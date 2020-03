Il est désormais acquis que le dépistage rapide et systématique du coronavirus contribue à freiner la propagation de la maladie. Le groupe allemand Bosh, que l'on connaît surtout en tant qu'équipementier automobile, est avant tout une entreprise de haute technologie. Elle a tenu à mettre son expertise au service de la santé et a donc développé un test fiable.

Un résultat plus rapide, une propagation plus lente

Le test de dépistage rapide mis au point en seulement six semaines permet de détecter une infection par le coronavirus SARS-CoV-2 en moins de deux heures et demie, depuis le prélèvement de l’échantillon jusqu’au résultat. Autre avantage du test de dépistage rapide : le test peut être effectué directement sur le lieu du traitement clinique. Les transports, qui prennent un temps précieux, sont supprimés. Les patients sont rapidement rassurés sur leur état de santé. Les personnes infectées peuvent être immédiatement identifiées et isolées.

Avec les tests actuels, les patients doivent généralement s’attendre à des délais d’attente de 1 à 2 jours. "Dans cette lutte contre le coronavirus, le temps est l’un des facteurs décisifs. Un diagnostic fiable et rapide réalisé directement sur place, sans détours : c’est là le grand avantage de notre solution, qui est aussi pour nous un exemple de Technologies pour la vie", explique Volkmar Denner, Président du Directoire de Robert Bosch GmbH. © D.R.

Diagnostic différentiel : diagnostiquer simultanément dix agents respiratoires

Le test de dépistage rapide de Bosch est l’un des premiers tests de diagnostic moléculaire entièrement automatisé au monde pouvant être utilisé directement par tous les établissements médicaux. De plus, avec le même échantillon, outre le virus COVID-19, neuf autres maladies respiratoires, comme la grippe de type A et B peuvent être examinées simultanément. "La particularité du test de Bosch est la suivante : Le diagnostic différentiel permet aux médecins de gagner du temps pour réaliser d’autres tests, d’obtenir rapidement un diagnostic approfondi et d’entamer plus rapidement une thérapie appropriée", explique Marc Meier, membre du Directoire de Bosch Healthcare Solutions GmbH. Le nouveau test sera disponible en Allemagne à partir d’avril et d’autres marchés européens et extra-européens suivront.

Le test est le résultat d’une collaboration entre la filiale Bosch Healthcare Solutions et la société nord-irlandaise Randox Laboratories Ltd. "Avec notre partenaire Randox, nous avons pu développer et proposer ce test de dépistage rapide innovant en un rien de temps. L’analyse fiable et sûre du test réalisée par l’analyseur Vivalytic de Bosch directement à l’hôpital, en laboratoire ou dans le cabinet médical, protège au mieux les patients et le personnel médical", explique Marc Meier. L’entreprise étudie actuellement comment aider les médecins et le personnel soignant dans des établissements médicaux, afin qu’ils puissent être testés rapidement afin de rester opérationnels le plus longtemps possible, sans risquer de contaminer les autres.

Une précision à 95%

Dans le cadre de divers tests de dépistage du SARS-CoV2 réalisés en laboratoires, le test Bosch a fourni des résultats avec une précision supérieure à 95 %. Le test de dépistage rapide répond aux normes de qualité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’échantillon est prélevé sur le nez ou la gorge d’un patient à l’aide d’un écouvillon. Ensuite, la cartouche, qui contient déjà tous les réactifs nécessaires au test, est introduite dans le dispositif Vivalytic pour analyse. Le personnel médical peut se consacrer à d’autres tâches lors de l’évaluation, comme le traitement des patients. Par ailleurs, la manipulation de l’analyseur Vivalytic est si simple d’utilisation que le personnel médical non formé à l’utilisation de l’appareil peut effectuer l’évaluation de test de manière fiable. Cet analyseur peut effectuer jusqu’à dix tests en 24 heures. 100 appareils suffisent donc à évaluer jusqu’à 1 000 tests par jour.

Espérons que la Belgique puisse se mettre rapidement sur les rangs afin d'obtenir l'équipement nécessaire et réaliser ainsi le plus possible de tests désormais...