Près de 95% des Français adultes manqueraient d'activité physique, selon l'Agence de sécurité sanitaire. Et en Belgique, ce n'est pas beaucoup mieux ! Une étude de 2018 estimait que moins de 30% de la population adulte répondait aux recommandations de l'OMS de consacrer au moins 150 minutes par semaine à une activité physique modérée. Or, de nombreuses études s'accordent à dire que le manque d'activité physique est l'un des principaux facteurs de risque pour plusieurs maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète.

Alors, bougez-vous assez ? Un test très simple à réaliser permet d'évaluer votre forme physique. Pour cela, il suffit de monter les escaliers en courant (ou tout du moins avec un rythme soutenu). "Ce test est considéré comme le meilleur marqueur d’espérance de vie, explique le docteur, c’est le capital santé de quelqu’un", assure le Dr. François Carré, cardiologue au service de médecine du sport du CHU de Rennes, à nos confrères du Parisien.

Alors, combien d'étages pouvez-vous monter sans vous arrêter ? Si vous arrivez à grimper plus de huit étages, votre capital santé est excellent. Plus de six ? Pas d'inquiétude non plus, votre santé est bonne. Par contre, en dessous de deux étages, mieux vaut se remettre au sport !