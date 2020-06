La chasse au gras, c’est quand même un sacré défi. Mais "tout a une raison d’être, et par pitié, arrêtons de culpabiliser les femmes pour quelques rondeurs !", assène le docteur Laurence Plumey, médecin nutritionniste, auteur d’un livre très complet mais amusant sur "Le monde merveilleux du gras - Tout sur ces rondeurs qui nous habitent" (Ed. Eyrolles). "La graisse concerne 25 % du poids du corps chez une femme et 15 à 20 % chez un homme. Cela s’explique par le fait que les femmes portent les enfants, elles ont donc une réserve d’énergie plus importante, c’est un système prévu pour la survie de l’espèce", explique la nutritionniste.

La culotte de cheval