Globalement, l’allergie aux arachides touche environ 1 % de la population. Une allergie très problématique car d’une part, elle peut mener à la mort, d’autre part, elle est socialement handicapante, on n’imagine pas tout ce qui contient des arachides dans l’alimentation industrielle. Or, c’est l’allergie alimentaire la plus fréquente, avec l’allergie à l’œuf et l’allergie au poisson. Elle se manifeste généralement vers l’âge de 18 mois, dans le cadre de la diversification alimentaire. Les symptômes peuvent être cutanés (eczéma, urticaire), respiratoires (asthme, rhino-conjonctivite…), ou digestifs (diarrhée, vomissements…). Dans certains cas, l’allergie sévère peut aussi causer un œdème de Quincke, voire un choc anaphylactique.