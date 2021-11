Pour répondre à la flambée des cas de Covid-19, la France a annoncé jeudi qu’elle élargissait le public cible de la campagne de rappel vaccinal à l’ensemble de la population majeure. Comme les chiffres de vaccination des plus de 65 ans n’évoluent pas assez rapidement, notre voisine a décidé que tous les plus de 18 ans allaient devoir faire une dose de rappel au maximum sept mois après la précédente injection.

En Belgique, on est aussi en pleine campagne d’injection de la troisième dose (ou seconde dose pour ceux qui ont eu le Johnson&Johnson). Plus d’un million de Belges ont déjà reçu leur "booster", essentiellement des patients immunodéprimés, des personnes âgées de plus de 65 ans et une partie des professionnels de la santé. Mais, étant donné que les chiffres de contamination en Belgique sont aussi inquiétants que ceux de nos voisins, pourrait-il être envisagé d’élargir la portion de la population susceptible d’être "renforcée" ? La volonté est en tout cas présente aux niveaux régionaux, même si du côté du cabinet Vandenbroucke, on renvoie toujours vers la CIM Santé qui se tiendra samedi. C’est la Conférence interministérielle qui décidera si la vaccination sera ouverte à tous ou si elle se limitera à une tranche d’âge. Elle établira également le planning de vaccination. Avant ça, pas de changement, nous répond-on.

Cet agenda fixé par le politique est actuellement le principal frein à l’administration du rappel. Structurellement, les Régions se disent prêtes à absorber les nouvelles tranches de population. Bruxelles dispose de cinq centres, 14 antennes décentralisées et de Vacci-Bus. Il est également possible de se faire piquer à l’école, dans un lieu de culte, un club de sport, un magasin, une mutuelle, une pharmacie. La Wallonie ne dispose que de 22 centres de vaccination et d’une dizaine d’antennes mobiles, mais elle prévoit d’ouvrir une dizaine de nouveaux centres.