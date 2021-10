L’année dernière, le Covid-19 et la stricte application des gestes barrières ont presque fait oublier que l’automne marquait le début des maladies saisonnières, comme le rhume, la grippe, la gastro-entérite ou encore la bronchiolite.

Mais cette année, ces virus font leur grand retour. "Par rapport à la même période de l’année dernière où on n’avait quasi aucune pathologie infectieuse, on constate que ça revient davantage ces derniers temps", note Serge Degand, médecin généraliste à Schaerbeek. " Il y a de plus en plus de gastros, de rhumes, de grippes et même de pharyngites. L’année passée, tout ça avait été éclipsé par le Covid et les tests et tout le tralala. On note aussi beaucoup de burn-out, on voit que les employeurs en ont profité pour traiter leurs employés encore plus mal." Parmi les raisons de ce retour saisonnier, on peut notamment citer le relâchement des gestes barrières depuis le déconfinement et le fait que nous risquons d’être plus sensibles aux infections respiratoires que l’année dernière.

(...)