Avec le retour du beau temps, les personnes allergiques aux pollens vont devoir sortir les mouchoirs. La saison des pollens de graminées, celui qui cause le plus d’allergies dans notre pays (au moins 1 personne sur 6 en souffre) vient en effet tout juste de débuter. D’après les mesures du réseau national de surveillance aérobiologique AirAllergy de Sciensano, les concentrations dans l’air augmentent très progressivement depuis le début du mois de mai, les personnes sensibilisées peuvent donc s’attendre à ressentir des symptômes, d’autant plus que les jours à venir risquent d’être chargés en concentration de pollen dans l’air.

“La météo actuelle est très favorable à la diffusion du pollen dans l’air. On a un temps sec, il y a un léger vent et du soleil: toutes les conditions sont réunies pour une dispersion des graminées en fleurs, estime Lucie Hoebeke, collaboratrice scientifique du service Mycologie et Aérobiologie de Sciensano. On ne prévoit d’ailleurs pas de pluie, ce qui reste le seul moment de répit des personnes allergiques pendant la saison des pollens de graminées.

