Le mois de novembre est marqué par une campagne de sensibilisation au cancer du poumon. Pour rappel, il est la première cause de décès par cancer en Belgique - en 2016, 6 325 personnes en sont décédées - et dans le monde.

L’immunothérapie, qui stimule le système immunitaire tout en étant moins agressive que la chimiothérapie, offre de nouvelles perspectives de traitements.

L’occasion pour le professeur Sebahat Ocak, chef de clinique au service de pneumologie du CHU UCL Namur (Site Godinne), de revenir sur les résultats sans précédent d’une étude qui viennent d’être dévoilés. "Il s’agit du suivi le plus long jamais réalisé avec une immunothérapie dans les stades avancés du cancer du poumon non à petites cellules, à savoir le cancer pulmonaire le plus fréquent. On peut dire que les résultats dépassent toutes les espérances et montrent une nouvelle fois que l’immunothérapie devient incontournable dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules métastatiques : son utilisation en première ligne double pratiquement la survie des patients à 5 ans en comparaison à une chimiothérapie classique (31,9 % vs 16,3 %) et réduit le risque de décès de 38 %. Il est aussi particulièrement remarquable de voir qu’après 5 ans, 81,4 % des patients qui ont suivi deux ans de traitement par immunothérapie sont toujours en vie et que près de la moitié de ces patients n’a pas repris de traitement."