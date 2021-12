Think Pink soutient un nouveau traitement prometteur contre le cancer du sein.

Grâce aux dons et aux campagnes de collecte de fonds, Think Pink a pu soutenir ces dernières années la recherche d’un traitement révolutionnaire de radiothérapie contre le cancer du sein. Cette nouvelle technique - la radiothérapie en position crawl - peut sauver jusqu’à 20 vies par an et contribuer à prévenir des crises cardiaques graves ou des symptômes causés par le cancer du poumon chez une centaine de patientes. Think Pink, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, tient à poursuivre son engagement en faveur de ce traitement révolutionnaire en finançant la formation du personnel soignant des centres de radiothérapie belges pour les deux prochaines années.